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Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Bursa'nın meydan ve caddeleri sessizliğe döndü.

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