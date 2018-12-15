Bursa'da 3 katlı binada yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı binada yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta Saffet Bağcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın kısa süre de söndürüldü. Ev sahibi Bağcı, "Nasıl olduğunu anlamadık. Koltuk tutuşmuş. Sobayı da yakmamıştık" dedi.

Yangının meydana geldiği sokakta UEDAŞ ekipleri elektriği keserek güvenlik önlemi alırken, polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.