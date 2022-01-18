İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

Bursa’da 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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