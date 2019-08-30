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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda helikopterli tören

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü Bursa’da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıldönümü Bursa'da coşkuyla kutlandı. Askerî helikopter ve araçların da katıldığı geçiş resmi büyük ilgi gördü.


Heykel'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, valilikte tebrikleri kabulle devam etti. Ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş askerleri ve halkı selamladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi folklor ekipleri gösteri sundu. Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi seyircilerden tam not aldı. Askerî Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Veteriner Yüzbaşı İlker Gedikli günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Kazanılan büyük zaferin 97'inci yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşadığımızı belirten Gedikli, “Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, bundan 97 yıl önce, varlığına ve vatanına kast edenlere karşı kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır” dedi.


Konuşmaların ve gösterilerin ardından resmi geçit yapıldı. Askerî personel ve araçlarla birlikte bir helikopterin semada geçiş törenine katılması büyük beğeni topladı. Emniyet ekipleri de araç ve personeliyle törende tam not aldı. Gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının geçişi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sona erdi.

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