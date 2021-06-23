Bursa'da 30 bilişim öğretmenine "Dijital Oyun Tasarımı" eğitimi

Bursa'da 30 bilişim öğretmenine Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Dijital Oyun Tasarımı" eğitimi verildi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan bilişim laboratuvarda gerçekleştirilen 2 haftalık eğitim Unity Programı üzerinden verilirken, katılımcılara kodlama, 3D tasarım etkinliklerinin yanı sıra, öğrencilere yönelik eğitim içerikli Dijital Oyun yazabilme bilgisine ulaşmaları sağlandı. Dijital oyunların milli ve yerli olması bu projenin temel hedefleri arasında olduğunun altını çizen Şube Müdürü Harun Öz “Proje sayesinde öğretmenlerimizin Milli ve Yerli eğitim amaçlı oyun yazabilecek, öğrencilerimizde bu imkândan ücretsiz olarak yararlanabileceklerini” söyledi.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, pandemi döneminde öğrencilerimizin bilgisayar karşısında çok fazla vakit geçirdiklerini ve çevrimiçi dersleri dışındaki zamanlarda bilgisayarda oyun oynadıklarını bildiklerini ifade eden Öz, “Öğrencilerimiz bu sayede yabancı oyunlar yerine öğretmenlerimizin yazdığı milli ve yerli içeriği olan, eğitici ve ücretsiz oyunlara yönelmesini hedeflediklerini” belirtti.

34 dakika oyun oynama süresiyle gençlerimiz dünyada ilk sırada olduğunun altını çizen Öz, “Dijital oyun tasarımı eğitimleriyle gençlerimizin oyunları sadece oynayan değil, tasarlayan ve üreten, bunu yaparken de milli ve yerli bir anlayışla gerçekleştiren gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını” ifade ederken 12 günlük eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.