Bursa'da 30 bin kişinin katılımıyla bahar ve spor şenliği

Bursa Sınav Koleji'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Bahar ve Spor Şenliği 30 bin kişinin katılımıyla festival tadında yapıldı.

Şenliğe, öğrenci, veli, öğretmenleri ve birçok firma katıldı. 70 dönümlük arazi üzerine kurulan Demirci Kampüsünde gerçekleşen Bahar Şenliğinde öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Aynı zamanda spor turnuvaları, uçurtma şenliği, konserler, ve yemek ikramı yapıldı. Farklı sektörlerden, onlarca firma şenliğe katılarak, faaliyetleri hakkında veli ve öğrencileri bilgilendirdi. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı ve Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Bahar ve Spor Şenliğinde veli ve öğrenciler ile bir araya geldi. Katılımcı firmaların stantlarını da tek tek ziyaret eden Bingöl, firmalara ve emeği geçenlere teşekkür etti.