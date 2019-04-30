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Bursa'da 300 gram ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

İftar sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesi Bursa’da 2,5 TL’ye satılacak.

İftar sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesi Bursa'da 2,5 TL'ye satılacak.


Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatları. Ankara'da 300 gram pide 2,5 TL, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 TL'ye satılacak. Bursa'da ise 300 gram pide 2,5 liradan satışa çıkarılacak. Kalabalık aileler için 480 gram pide ise 4 liradan tezgahlarda yerini alacak.


Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ'ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı. Bursa'da geçen yıl 275 gramlık ramazan pidesi 2 liradan satılırken, 420 gramlık ramazan pidesi 3 liradan satılmıştı.

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