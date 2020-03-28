Bursa'da 3D yazıcıdan tıbbi siper üretildi

Uludağ Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun'un Covid-19 pandemisi ile ilgili araştırmaları sırasında üyesi bulunduğu Translasyonel Tıp grubunda Çekya'da 3D yazıcı ile üretilen tıbbı siper dikkatini çekti. Daha önce birçok proje gerçekleştirdikleri Açık Atölye firması kurucu ortaklarından Gökhan Zıngıl'ı arayan Doç. Dr. Burhan Coşkun, tıbbi siperin üretimi hakkında bilgi aldı. Açık kod uygulamadan 3D baskı alınarak, şeffaf kısmın lazer kesimi hafta sonu kapalı olan bir işletmede yaptırıldı.

Kendi bilgilerine göre Türkiye'de ilk kez 3D yazıcıdan basılarak bir tıbbi siper üretildiğini ifade eden Uludağ Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun,

“Bu ürünü üniversite yönetimimizden dekan yardımcımız Prof. Dr. Barbaros Oral' a ilettim. Başta rektörümüz A. Saim Kılavuz olmak üzere, üniversite yönetimimiz ve pandemi kurulumuz destek çıkarak bu yönde çalışmamızı istediler. Bursa'da 3D printer sahibi gönüllüler ve şirketler bir araya gelerek üretime destek verdiler. Şu an itibariyle bu grubun içinde 133 gönüllü bulunmaktadır. Günlük üretim kapasitesi 300 adet civarındadır. Bugün itibariyle üretilen parçaların montajı BUSGEM'de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu süreç içerisinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Nilüfer Belediyesi maddi katkı sağladı” dedi.

Birleştirilen parçaların Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek ilgili yerlere dağıtımının yapılmasının planlandığının altını çizen Coşkun, “Bu süreçte siperlik maske seri üretimi, enjeksiyon kalıp yatırımını üstelenen Demo Plastik tarafından seri üretimi devreye alınarak tüm Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. Firma, bu zorlu süreçte sağlık personeline elinden gelen desteği vermek için çalışacaktır. Katkı sağlayan tüm gönüllülerimize, kurum ve kuruluşlarımıza sağlık çalışanları olarak şükranlarımızı iletmek istiyorum” diye konuştu.