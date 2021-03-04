Bursa'da 4 gencin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da son günlerde marketlere ve telefonculara dadanan 4 hırsız işyeri sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi.

Bursa'da aynı anda market ve telefonculara girip işyeri sahibini oyalayarak hırsızlık yapan dört şahıs esnafı bezdirdi. Girdikleri dükkanlarda alışveriş yapmak bahanesiyle sipariş veren hırsızlardan ikisi işyeri sahibini oyalarken, biri gözcülük yapıyor, diğeri ise hırsızlık yaparak kaçıyor. Hırsızların son girdikleri bir marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri esnafı bile şaşırttı.

Bursa'nın farklı yerlerine, hatta ilçelerine bile dadanmışlar, şebeke gibiler

Babasının dikkatiyle yaklaşık 5 bin lira zarardan kurtulduğunu ve cüzi bir miktar zararının olduğunu aktaran Uğur Topaloğlu, “Babam son anda raftaki şişelerden tek olanın eksik olduğu fark etti. Daha sonra çaldıkları içkileri geri bırakmalarını söyledi. Hırsızlar da panik halinde bırakıp kaçmışlar. Dükkanda bu şişe tek bir tane bulunuyor ve haliyle babamın gözüne çarpmış. O şişe alınmamış olsa fark etmeyebilirdik. Çünkü diğer şişelerden çok sayıda var, onun da eksik olması fark ediliyor. Fark etmiş olmamıza rağmen yine de çalınan mallarımız var. Babam fark etmemiş olsaydı 3-5 bin lira gibi bir zararımız olacaktı. Ancak şu an zararımız 600-700 lira civarında. Biz bu olaydan çok ucuz kurtardık. Bizden sonra girdikleri marketlerde 3-4 bin liralık zarar vererek kaçmışlar. Dükkana 4 kişi geliyorlar. Babamı farklı bir tarafa yönlendiriyor ve 2 kişi görüş açısını kapatıyor. Diğeri ise vitrinden şişeleri alıp 4. kişiye vererek saklamasını sağlıyor. Polis ekiplerine bilgi verdikten sonra öğrendik ki Gemlikte ve Bursa'nın farklı bölgelerinde 10-15 tekel bayi ile 10-15 de telefoncuya girmişler. Şebeke işi gibi duruyor. Arkalarında kim var kim yok bilmiyoruz” diye konuştu.

İkisi beni oyalarken, diğer ikisi vitrini boşaltmış

Yaşadığı olayın şokuyla ilk olarak oğluna haber veren ve hırsızlar tarafından tehdit edilen Erdal Topaloğlu ise, “Müşteri gibi dükkana geldiler ve davetlileri olduğunu söyleyerek bir şeyler alacaklarını ifade ettiler. Direkt olarak vitrinin yanında bulunan dolaba yönlendiler. Aldıklarını iki poşete koymamı istediler ve davetlimiz çok diyerek tekrar dolabın yanına hareket ettiler. O esnada çocuklardan biri önüme geçti. Ben durumdan şüphelendim. Birinin vitrinin önüne geçtiğini fark ettim ancak olayı tezgahın başına geçtiğimde anladım. Vitrine baktığımda tek olan şişenin olmadığını fark ettim. Bu şişeleri kim aldı diye sorunca biz almadık diyerek inkar ettiler. Telefonum tezgahın üzerindeydi ve hemen oğlumu aradım. Sen bu şişeyi sattın mı diye sordum ve oğlumdan olumsuz cevap aldım. Çocuklardan aldıklarını geri bırakmalarını tekrar istedim ve biri elindeki şişeyi çıkararak ‘zaten bunu parayla alacaktık' dedi. O esnada diğerlerinden bir köşeye geçerek bir şeyler aldı ve kaçtı” dedi.