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Bursa'da 4 metreden yere düşen kaynakçı yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 4 metre yüksekliğindeki bir siloda kaynak yaparken dengesini kaybeden işçi yere düştü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 metre yüksekliğindeki bir siloda kaynak yaparken dengesini kaybeden işçi yere düştü.


Olay, saat 15.00'de Örnekköy Mahallesi sınırları içinde bulunan bir makine imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde kaynakçı olarak çalışan Mehmet Yılmaz (48) üretimi yapılan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki silonun üzerinde kaynak yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Mehmet Yılmaz için olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı kaynak ustasına ilk müdahale burada yapıldıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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