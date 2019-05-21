Bursa'da 4 şirket, en hızlı büyüyen 100 firma arasında yer aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirketin arasında Bursa'dan 4 firma yer aldı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenlenen ve başvuran şirketlerin 2015-2017 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının sonuçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'da açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı`nın da katılımıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulan 100 şirketin temsilcileri, teker teker platforma davet edildi. Firmaların yöneticilerine Varank, Pekcan ve Hisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Listeye giren 100 şirketin 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 605 artırdığını belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Özer Matlı, şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59,8 milyon lira Şirketlerin nominal gelirlerindeki artış oranının Türkiye'nin nominal milli gelirindeki artışın 18 katı olduğunu belirtti.

Firmaların 2015-2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 yükselttiğini belirten Matlı, “Bu 100 şirketin yüzde 63'ü ihracat yapıyor. Listedeki 36 farklı sektördeki şirket tarafından 68 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Umuyorum ki devletimizin katkıları ve sanayicimizin gayreti ile ihracatçı sayımızı her yıl katlayarak büyütebiliriz. Bunun için daha fazla girişimciye ihtiyacımız var” dedi

Matlı ayrıca listeye giren Bursalı dört firmayı da ayrıca tebrik ederken bu sayının, sanayinin lokomotifi Bursa için yetersiz olduğunu dijitalleşme ve teknolojinin ağır sanayide, hayvancılıkta, tarımda her alanda yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıkarken, şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 23 şirketle İstanbul aldı. İstanbul'u 22 şirketle Ankara, 7 şirketle Antalya, 5 şirketle Kocaeli, 4'er şirketle Adana, Bursa ve Kahramanmaraş takip etti. En hızlı büyüyen şirketler listesinde 25 farklı ilden firma yer aldı.

En Hızlı Büyüyen 100 Şirket sıralamasında Bursa'yı temsil eden 4 firma listede 20. 30. 60. ve 73. sıralarda yer aldı.