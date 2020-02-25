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Bursa'da 4 uyuşturucu şüphelisi jandarmadan kaçamadı

Bursa’da jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesinde bulunan Hamamlıkızık Mahallesinde şüphelendikleri otomobili takibe aldı. Kovalamaca sonucu araç durdurularak, içerisinde bulunan F.Ö., R.S., K.T. ve S.T. yakalandı. Şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 9 gram selvia, 12 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 150 Euro ve 3 bin 450 lira ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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