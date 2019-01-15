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Bursa'da 40 bin liralık kaçak telefon yakalandı

BURSA (İHA) – Bursa’da polis ekipleri çok sayıda işyerine düzenlediği operasyonda 40 bin liralık kaçak telefon yakaladı.

BURSA (İHA) – Bursa'da polis ekipleri çok sayıda işyerine düzenlediği operasyonda 40 bin liralık kaçak telefon yakaladı.



Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın önüne geçebilmek için yaptığı çalışmalar kapsamında kent genelinde kaçak ürün sattıkları tespit edilen iş yerlerine operasyon yapmaya devam ediyor. Son olarak çok sayıda polis memurunun katılımıyla 7 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 40 bin lira değerinde farklı model ve markalarda 212 telefon ele geçirdi. Telefonların kaçak olduğu tespit edilirken iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.

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