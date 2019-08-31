Bursa'da 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, olay, Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 49 yaşındaki N.S isimli şahıs ailesi tarafından yatağının yanında yere yüz üstü düşmüş vaziyette bulundu. Ailesi durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum daha sonra İnegöl Cumhuriyet savcılığına haber verildi. Olayı şüpheli bulan savcılık evde yaptığı incelemenin ardından N.S cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ölen haberi alan yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan, ölen şahsın sara hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.