Bursa'da 5 ayda ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası, 10 saat süren çalışma sonucu bulundu

Bursa'da evinden çıkan ve akıllı saatinin şarjı bittiği için kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, yaklaşık 10 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Yaklaşık 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolan Yılmaz'ın kolundaki akıllı saate yüklü uygulama sayesinde bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz dün saat 21.30 sıralarında evinden çıktı. Hastalığı nedeniyle sık sık evden kaçarak kaybolan Yılmaz'ın ailesi bu nedenle akıllı saate ve telefonlarına yükledikleri uygulamadaki konum bilgisini takip etti. Mehmet Yılmaz'ın akıllı saatinin son olarak orman bölgesinde bulunan 8'inci Yağmur Sokak'tan sabit konum bilgisi verdiğini tespit eden aile, bölgeye gittiğinde Yılmaz'ın burada olmadığını gördü. Yılmaz'ın kolundaki akıllı saatin şarjının bittiğini fark eden aile, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine AFAD başta olmak üzere NAK, ANDA, BAKUT ve sivil toplum kuruluşları çalışma başlattı.

4 yıldır Alzheimer hastası olduğu belirtilen Yılmaz'ın 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolduğu ve kolundaki akıllı saat ve telefon uygulaması sayesinde konumu tespit edilerek yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldığı öğrenildi.

Yaşlı adam bu sefer de ekiplerin 4 kilometrelik alanda yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonucu sağ salim bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam daha sonra tedbir amaçlı ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.