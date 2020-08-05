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Bursa'da 5 ayrı eve giren hırsız yakalandı

Bursa’da 5 ayrı eve giren hırsız polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Bursa'da 5 ayrı eve giren hırsız polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı ve Hamitler Mahallesinde 5 ayrı evden benzer yöntemlerle hırsızlık yapılması ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Ö.A. (20) olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelinin ikametine tespit ederek baskın düzenledi. Baskın sonucu şüpheli çaldığı ziynet eşyaları ve paralarla gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.A, adliyeye sevk edildi.

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