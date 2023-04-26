Bursa'da '50 bin lira borç' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kardeşin biri bıçaklanarak hayatını kaybederken, bir kişi de ayağından tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Uğur E. (41) ve kardeşi Oğuz E., husumetli oldukları 17 suç kaydı bulunan Engin A. ile karşılaştı. Araçlarından inen husumetli taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle birlikte iki kardeş bıçaklanırken, Engin A. ise Uğur E. tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

İki kardeşten biri hayatını kaybetti

Uğur E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Oğuz E. ve Engin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cinayetin sebebi dehşete düşürdü

Engin A.'nın emlakçı olduğu, Uğur E. ve Oğuz A. kardeşlerin ise araç alım-satım işleriyle uğraştığı öğrenilirken, aralarında daha önceden yer kiralama sebebiyle 50 bin TL alacak-verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

Engin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.