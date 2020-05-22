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Bursa'da 500 bin liralık alkol yüklü tır böyle yakalandı

Bulgaristan üzerinden Bursa’ya getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan gümrük kaçağı alkol yüklü tır Bursa polisi tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı.

Bulgaristan üzerinden Bursa'ya getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan gümrük kaçağı alkol yüklü tır Bursa polisi tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Bursa'ya çok sayıda gümrük kaçağı alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Bu bilginin ardından 1 hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, bu sabah saatlerinde Bulgaristan plakalı tırı, Bursa girişinde takibe aldı. Bursa otobanında sıcak takip yaşanan anların ardından durdurulan tırdan piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili G.D., S.Ç. ve H.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından G.D., S.Ç. ve H.Ç.'ye 5607 SKM Yabancı Bandrollü Gümrük Kaçağı İçki temin etmekten adli işlem yapıldı.

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