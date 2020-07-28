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Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı

Bursa’da 51 benzer suçtan kaydı bulunan kapkaççı, 80 güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında elindeki yara bandından yakalandı.

Bursa'da 51 benzer suçtan kaydı bulunan kapkaççı, 80 güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında elindeki yara bandından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'da kamerası olmayan mahallelerde yabancı uyruklu kadınları hedef seçerek cep telefonlarını çalan kapkaççı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gökhan U. isimli şüpheli Şükraniye, Zümrütevler ve Sıracevizler mahallelerinde yabancı uyruklu Fatime O., Saja B. ve Melek Ş. adlı kadınların yanına giderek cep telefonuyla birisini arama bahanesiyle telefonları alarak kaçtı. Yüzünde maske bulunan ve güvenlik kameralarının az olduğu mahalleleri seçen Gökhan U.'yu arama çalışmaları film sahneleri aratmadı.


Benzer suçlardan 51 kaybı bulunan şüphelinin bir markette alışveriş yaptığı sırada parmağındaki yara bandını fark eden polisler o bölgede yaşayan şüpheliler üzerinde araştırmasını derinleştirdi. Bir haftada 60 ila 80 güvenlik kamerası inceleyen polisler şüphelinin Samanlı Mahallesi'nde oturduğu tespit etti. Şüpheli Gökhan U. evinin yakınlarında polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin marketten yara bantlı eliyle alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Gökhan U., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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