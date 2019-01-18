Bursa'da 570 bin öğrencinin karne heyecanı

Bursa'da 570 bin öğrenci ve 32 bin öğretmen yarı yıl tatiline girdi. Bu yıl birinci sınıfa başlayan 45 bini aşkın öğrenci ise ilk kez karne heyecanı yaşadı.

Bursa'da 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 570 bin öğrenci karnelerini aldı. Öğrencilerle beraber 32 bin öğretmen 15 günlük dinlenme fırsatı bulacak. Yıldırım ilçesinde bulunan Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokul'nda karne dağıtan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, öğrencileri mangala ve santraç takımı hediye etti.

Bu yıl ilk kez karne alma sevinci yaşayan 45 bini aşkın birinci sınıf öğrencisinin mutluluğu ise yüzlerinden okundu. İyi bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktıklarını belirten Canbolat, “Öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Çocuklarımızın aldığı notlar, onların kişilik gelişimini göstermektedir. Ailelerin kendi çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Onların üzülmesini ve sinirlenmesini gerektiren belgeler değil. Bunlar hepimizin çocukları ve Türkiye'yi onlara emanet edeceğiz. Onlar ne kadar iyi yetiştirilir ve eğitim alırlarsa ülkemizin geleceği de o kadar iyi olur. Ara tatil döneminde herhangi bir ders ve ödev verilmedi. Ara tatillerde eğlenmeleri, dinlenmeleri ve gezmelerini diliyoruz. İkinci dönem için iyi başlangıç yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Öğrencileri pırıl pırıl görmenin kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini belirten Aktaş ise, “Yaptığımız bütün çalışmalar ve yatırımlar geleceğimiz olan çocuklarımız içindir. 570 bin öğrenciyi ve gençliğe hizmet veren herkesi kutluyorum” dedi.