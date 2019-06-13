Bursa'da 577 bin öğrenci karne alacak

Bursa'da 1652 okulda 577 bin 545 öğrenci karne alacak.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, tatil zilinin yarın çalacağını belirterek, “1652 okulda 577 bin 545 çocuğumuzun heyecanını paylaşıyor, 38 bin 962 öğretmen ve 3 bin 266 idarecimizin de gayretli çalışmalarının haklı gururunu taşıyoruz. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve tüm eğitim çalışanlarını göstermiş oldukları samimi gayretten dolayı kutluyor, velilerimize de bu süreçte vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki 21. yüzyılın olmazsa olmazı ve lokomotifi olan teknolojiyi, ana hedefine ulaşmak için bilinçli bir şekilde kullanabilen, dünyada yaşanan olaylara kayıtsız kalmayan, meselelere insan hakları penceresinden bakabilen, yenilikçiliği kendi öz kültürüyle harmanlarken derin ve köklü tarihine, toprağına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde filizlenen gençler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Dünyada güçlü bir şekilde var olabilmek için sürekli yenilenme ve değişim artık kaçınılmaz olmuştur. Bakanlığımız da bu değişimi yayınladığı 2023 vizyonuyla eğitim sistemimize entegre etti. Yeni bir bakış açısı ve yeni bir düsturla ilerleyen yeni eğitim anlayışımız inanıyorum ki toplumsald eğerlerimiz ışığında hazırlanan bize özgü bir değişimi yansıtacaktır” dedi.