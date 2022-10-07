Bursa'da 6 ilçe için sarı uyarı

00'den itibaren başlayarak, gece 23.59'a kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Öte yandan, Bursa'nın 6 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi. Sarı renk, ‘Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır' uyarılarını kapsıyor.