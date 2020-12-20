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Bursa'da 6 katlı Eski Emniyet Müdürlüğü binası böyle yıkıldı

Bursa’da şehrin merkezinde 46 yıldır İl Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet veren boşaltılmış 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Bursa'da şehrin merkezinde 46 yıldır İl Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet veren boşaltılmış 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Geniş güvenlik tedbiri alınan binanın yıkılması saniye saniye kaydedildi.


Bursa'da 1970'li yıllarda inşa edilen Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Bursa Emniyet Müdürlüğü binası, 40 yılı aşkın süredir hizmet veriyordu. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yeni kompleksine taşınmasıyla bina Asayiş Şube Müdürlüğü olarak hizmet verdi. Ancak depreme dayanıksız olduğu belirlenen 6 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.


Yaklaşık 6 ay önce boşaltılan ve yıkımı ihale edilen Eski Emniyet Müdürlüğü binası için geniş güvenlik tedbiri alındı.


Şehrin en işlek caddesinde bulunan ve kimsenin zarar görmemesi için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde yıkımı tamamlanan binanın çökmesi saniye saniye kaydedildi.


Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkımı yapılan binanın yerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çarşı Polis Karakolu'nun hizmet verecekleri daha küçük bir hizmet binası yapılacak.


Binanın arkasındaki sokak ise yeniden açılacak.

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