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Bursa'da 6 kiloluk dev mezgidi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’da bir balıkçı tezgahında satışa çıkarılan mako mezgit cinsi balık, boyutlarıyla görenleri şaşırttı.

Bursa'da bir balıkçı tezgahında satışa çıkarılan mako mezgit cinsi balık, boyutlarıyla görenleri şaşırttı. Boyu 1,5 metre ve ağırlığı 6 kilogram olan mezgit vatandaşların da büyük ilgisini çekti.


Bursa'da uzun yıllardır balık dükkanı işleten Kadir Altın'ın satışa sunduğu balıklar arasında yer alan dev mezgit balığını görenler gözlerine inanamadı. Şu ana kadar Türkiye'de en büyüğü 5 kiloluk olan mako mezgitler tezgaha çıkarken, 6 kilogramlık dev mezgit görenleri hayrete düşürdü. Tezgahın ilgi odağı olan balık, meraklısı olan bir vatandaş tarafından kilosu 60 TL'den satın alındı.

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