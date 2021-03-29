Bursa'da 60 yaş ve üzeri aşılama çalışmaları başladı

Fevzi Yavuzyılmaz, il genelindeki aşılama çalışmalarında 600 bin rakamına yaklaşıldığı bilgisini verdi.

Bursa'da yürütülen aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, günde ortalama 10 bin civarı aşı uygulaması yapıldığını söyledi. Aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hedef gruplara göre yapıldığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “14 Ocak'ta sağlık çalışanlarımız ile başladığımız aşılama çalışmalarında 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza kadar geldik. Bu kategorideki vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarını en kısa sürede bitirerek, Bakanlığımızın açacağı yeni hedef gruba yoğunlaşacağız. Şu ana kadar 300 binin üzerinde birinci doz, 250 bine yakın da ikinci doz uygulaması yaptık” dedi.

Aşı sırası gelen 60 yaş ve üzeri vatandaşların Alo 182 veya MHRS uygulaması üzerinden randevu oluşturduktan sonra tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde veya aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabileceğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Vatandaşlarımızın, çoğunlukla aile hekimliğini tercih etmesi nedeniyle zaman zaman buralarda yığılmalar yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız, aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra hastanelerimizi de aşı için tercih edebilirler” diye konuştu.

Bursa'da vaka sayılarının yükselişte olduğunu ve tehlikenin gitgide arttığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Sağlık çalışanlarımız, virüse karşı olağanüstü bir çaba göstererek çalışıyorlar. Ancak vatandaşlarımızın, normalleşme sürecinin yeniden başlamasıyla birlikte kurallara tam riayet etmediklerini görüyoruz. Bu da vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle karşımıza çıkıyor. Bu tablo Bursa'ya yakışmıyor. Tüm vatandaşlarımızdan, sağlık çalışanlarımızın cansiperane çabalarını görmelerini ve maske, mesafe, temizlik kurallarından taviz vermemelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.