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Bursa'da 600 polisli dev uyuşturucu operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde 600 polis ile 50 ayrı noktaya eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik köpekleri ve drone destekli operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 36'sı tutuklanırken, 12'sinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Desteği ile Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Balıkesir, Tekirdağ'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik dedektör köpekleri ve drone destekli olarak yaklaşık 600 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak 50 farklı adrese baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; toplam 48 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların araçlarında, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 7 kilo 990 gram sentetik kannabinoid, bin 217 adet ecstasy hap, 705 gram esrar, 240 gram metamfetamin, 34 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 28 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İştirak Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 36'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 12'si hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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