Bursa'da 600 yılı aşkın köfteli çorba geleneği devam ediyor

Bursa'da geçmişten günümüze devam eden gelenek Bursa'da Vatan Sevdalıları Platformu tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Rivayete göre Abdal Mehmet Hazretleri'nin yerden çamur alarak yaptığı köfteli çorba, yaklaşık 600 yıldır Abdal Mehmet Camii önünde Kurban Bayramı'nda vatandaşlara dağıtılıyor.

Bursa'da Kurban Bayramı'nda Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için Cuma namazı sonrası zikir çeken vatandaşlar, zikrin ardından mehteran takımının gösterilerini izledi. Mehteran takımının konseri sonrası çorba kazanının başında dualar okunarak her yıl olduğu gibi bu yıl da köfteli çorba vatandaşlara dağıtıldı.

Rivayete göre yerden aldığı çamurları çorbada köfteye dönüşmüş

Köfteli çorbanın hikayesini anlatan Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani “Yaklaşık 600 yıl önce başlayan bir gelenek. 1940 yıllarında sekteye uğramıştı. 2019 yılında bu geleneği tekrar başlatmak biz Vatan Sevdalıları Platformu'na nasip oldu. Bugün beşincisini düzenliyoruz. Geleneğe sahip çıkıp, gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köfteli çorba geleneği, Abdal Mehmet Hazretleri'nin talebesi olan Eşref Rumi Hazretleri'nden bir ramazan akşamı, ‘Bana bir köfteli çorba getir' diye bir söylenişte bulunuyor. Eşref Rumi Hazretleri çarşıya çıkıyor ancak köfteli çorba bulamıyor. Domates çorbasıyla eve dönüyor. Abdal Mehmet Hazretleri ‘bulamadın, gel otur' diyor. Abdal Mehmet Hazretleri yerden aldığı çamurları çorbanın içine atıyor ve rivayete göre çamurlar bir süre sonra köfte oluyor. Köfteli çorba geleneği yaklaşık 600 yıldır sürüyor. Vatan Sevdalıları Platformu olarak bizler de kıyamete kadar devam ettireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Caminin turistik bir yerde bulunmasından dolayı yerli ve yabancı birçok turist etkinliğe katıldı. Katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür eden Vatan Sevdalıları Platformu üyesi Necip Şen ise “Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz köfteli çorba geleneğini Allah nasip ederse her yıl devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Tüm Bursa halkına bu geleneğe sahip çıktıkları için Vatan Sevdalıları Platformu olarak teşekkür ediyorum” dedi.

80 yıl aradan sonra yeniden yaşatılmaya başlandı

Geleneğin 1940'larda durmasının ardından son 5 yıldır yeniden yaşatılmaya başlandığını söyleyen tarihçi Yazar Oktay Ferik “Tarih açısından çok önemli olan bir organizasyon için bugün burada toplandık. 80 yıllık bir kesintiden sonra Vatan Sevdalıları Platformu önderliğinde köfteli çorba geleneği devam etmeye başladı. Vatan Sevdalıları Platformu'na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımızın çabası taktir ediyorum”

Dizi oyuncusu Celal Al ise “Bursa'nın cennet mekanlarından olan Abdal Mehmet Efendi ve Eşref Rumi Hazretleri'nin öncülüğünde başlamış olan köfteli çorba geleneğinin bu sene yeniden köfteli çorba geleneğini yaşatmaya yönelik çabalayan arkadaşlarımızın daveti üzerine buraya geldik. Bizleri buraya davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.