Bursa'da 625 bin öğrenci ders başı yapacak

Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen toplantı, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Necat Dişçi'nin sunumuyla başladı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. 2019-2020 Eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Sabahattin Dülger, açık öğretimde 48 bin 50 ve örgün öğretimde 577 bin 650 olmak üzere toplam 625 bin 700 öğrenci ve yaklaşık 39 bin eğitim çalışanı ile büyük bir aile olduklarını söyledi.

Güçlü ve lider Türkiye için 2053 ve 2071 vizyonuna uygun beceriler ile donatılmış fertlere ihtiyaç olduğunu ifade eden Sabahattin Dülger, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 vizyonunu gerçekleştirmek ve bunun bir adım ötesine geçerek 2053 ve 2071 vizyonunu göğüsleyecek olan gençlerimize ve Bursa'mıza yakışan eğitim hizmetini sunmak öncelikli hedefimiz. Çocuklarımızın sosyal, akademik ve manevî alanlarda gelişmelerini sağlayabileceğimiz uygun mekânların oluşturulması için meslektaşlarımla verdiğimiz mesâi elbette ki hiçbir zaman bitmeyecek” dedi.

Çocukların ilgi ve yeteneklerinin keşfedilip, onları doğru bir şekilde yönlendirmenin oldukça önem taşıdığını ifade eden Dülger, “Ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımızın sadece bir bilgi deposu olarak değil, araştıran, sorgulayan, problem çözebilen, dersler dışında da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer alan aktif bireyler olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Bu konuda öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve âilelerimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Ayrıca toplantıda eğitim yatırımları, okulların hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, uygulaması devam eden ve bu yıl uygulanacak projeler, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar, okulların fiziki durumları, ders kitapları, öğrenci kayıtları, bu yıl gerçekleştirilecek merkezî sistem sınavları, öğrenci ve öğretmen motivasyonu gibi konular görüşüldü.