İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti

Bursa’da cephe boyası yaparken 7 metre yükseklikteki iskeleden düşen boyacı hayatını kaybetti.

Bursa'da cephe boyası yaparken 7 metre yükseklikteki iskeleden düşen boyacı hayatını kaybetti.



Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Koçak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephe boyasını yapan Hüseyin Aslan (69) dengesini kaybederek iskeleden düştü. Ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Aslan yapılan müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.


Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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