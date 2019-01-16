Bursa'da 70 bin liralık kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Operasyonda 70 bin lira değerinde kaçak sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Bursa KOM ekipleri, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında iş yerinden piyasa değeri 70 bin lira olan 97 bin 400 adet makaron sigara ile 690 kilo tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin kaçak olduğu tespit edilirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.