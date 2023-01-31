Bursa'da 70 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Bu hizmetten Bursa'da 70 bin öğrenci faydalanırken, bu sayı Türkiye genelinde 5 milyonu bulacak.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından taşımalı öğrencilere yönelik sağlanan ücretsiz yemek uygulamasının çerçevesi genişletildi. Ücretsiz yemek uygulamasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıfındaki tüm öğrencilerede ücretsiz yemek hizmeti sağlanacak. Bu sayede 81 ilde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 1,8 milyondan 5 milyona yükselecek. Bursa'da taşımalı eğitimde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrencilerle birlikte okul öncesinde eğitim gören 40 bin 645 öğrenci de 6 Şubat'tan itibaren ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Bursa'da toplam 70 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyecek.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Millî Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde, öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak ve öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütüyoruz. Yarınlarımızın ümidi evlatlarımızı; vatanını ve milletini seven, aklın ve ilimin ışığında millî ve manevi değerlerine sahip çıkan fertler olarak yetiştirmek üzere özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin evlatlarına eğitim alanında hizmet eden bizler, ‘Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak' bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şehirde taşımalı eğitim alan 30 bine yakın öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığını belirten Gür, “Bakanlığımızca ücretsiz yemek uygulamasının çerçevesi genişletilerek anaokulu ve ana sınıfındaki tüm öğrencilerimiz de bu dâhil edildi. İkinci dönemin başlayacağı 6 Şubat tarihinden itibaren okul öncesi eğitim gören öğrencilerimize de ücretsiz yemek imkânı sağlayacağız. Bursa'da toplam 70 bin öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Öğrencilerimizin faydalanacağı ücretsiz yemek uygulamasında meslek liselerimiz de bu süreçte görev alacaklar. Okullarımızda döner sermaye çerçevesinde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan yemekler, beslenme desteği olarak öğrencilerimize ücretsiz sunulacak. Meslek liseli öğrencilerimiz bu kez okul öncesinde eğitim gören kardeşleri için üretecekler. Eğitim içi bu dayanışma ve iş birliği bizleri de ziyadesiyle memnun etmektedir. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkânının sağlanması noktasında başta Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere emeği geçenlere öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.