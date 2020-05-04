Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 büyükşehirde ve Zonguldak'da alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden, bin 60 kişiye toplamda 2 milyon 936 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 896 kişiye 2 milyon 611 bin 189 lira, jandarma bölgesinde ise, 164 kişiye 325 bin 621 lira toplamda 2 milyon 936 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, yine aynı şekilde şehrin belirli noktalarında denetimlerini devam ettireceği öğrenildi.