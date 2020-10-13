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Bursa'da 851 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 851 adet captagon hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 851 adet captagon hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 yaşındaki A.Z. gözaltına alındı. İkamett yapılan aramalarda ise, 851 Adet captagon hap, 249 Adet Zolam hap, 20 gr plaka esrar ve toz esrar olduğu değerlendirilen 950 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

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