Bursa'da 90 okuldaki güçlendirme bitti... 650 bin öğrenci ders başı yapacak

Bursa'da 650 bine yakın öğrenci için 12 Eylül'de ilk ders zilinin çalacağını ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bursa genelinde yaklaşık 110'a yakın okul binamızın 90'nın güçlendirmesi tamamlandı. Bu da okullarımızın yaklaşık yüzde 85'inin güçlendirme işleminin tamamlanması anlamına geliyor. Geriye kalan okullarımızın güçlendirme işlemlerini ise 2022 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız. Bursa'da en kısa sürede tekli eğitime geçmeyi çok arzu ediyoruz. Yüzde 65 olan 5 yaş okullaşma oranı yüzde 90'ların üzerine çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa'nın ihtiyacı olan 100 okulun 70'i için 2,5 milyarlık bütçe desteği verecek” dedi.

Okulların başlamasına sayılı günler kala, öğrenci ve velileri tatlı bir telaş sardı. 50 bine yakın öğrencinin ilk defa okul sıralarında yer alacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılında, bin 950 okulda 40 bin öğretmen görev alacak. 650 bine yakın öğrencinin 12 Eylül'de ders başı yapacağını ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Öncelikle öğrencilerimiz çok özledik. Okullarımız onlarla hayat buluyor. Bursa'da eğitim öğretim faaliyetleri çok güzel gidiyor. Bakanlığımızın bu sene eğitim öğretim hazırlıklarını çok önceden başlatması bizleri çok memnun etti. Bu yıl ilk defa temel eğitim okullarında okul temelli bütçe uygulaması gerçekleştirildi. Okullarımızın istediği bütün giderler, bütün küçük büyük onarım ödenekleri okullarımıza çok önceden gönderildi. Böylelikle yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları da çok hızlı bir şekilde ilerledi” diye konuştu.

Bursa'da en kısa sürede tekli eğitime geçmeyi arzu ettiklerini ifade eden Serkan Gür, “Okul öncesinde önemli bir hareketlilik yaşıyoruz. Yüzde 65 olan 5 yaş okullaşma oranı yüzde 90'ların üzerine çıktı. Bursa genelinde yaklaşık 110'a yakın okul binamızın 90'nın güçlendirmesi tamamlandı. Bu da okullarımızın yaklaşık yüzde 85'inin güçlendirme işleminin tamamlanması anlamına geliyor. Geriye kalan okullarımızın güçlendirme işlemlerini ise 2022 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız. Güçlendirmesi bu yıl içerisinde tamamlanan okullarımız 12 Eylül'de öğrencilere kapılarını açmış olacak. Yürütülen her türlü çalışma, çocuklarımızın güvenliği ve hak ettikleri daha iyi eğitim ortamlarına sahip olabilmeleri adına yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son Bursa ziyaretlerinde 70'e yakın okul yatırımını şehrimize kazandırdı. Bu Bursa için çok büyük bir rakam ve 2,5 milyar liralık bütçe anlamına geliyor. Yeni yatırımlarımızın çalışmalarıyla ilgili bütün bütçelerimiz hazır. En kısa sürede Bursa'da tekli eğitime geçmeyi çok arzu ediyoruz” dedi.

Okulların öğrencilerle güzel olduğunu ifade eden Serkan Gür, Çok sevdiğimiz öğrencilerimizin okulları şenlendireceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakanlığımızın liderliğinde anaokulundan başlayarak her kademede üretme refleksine sahip bireyler yetiştirirken, tüm çalışmalarımızı üreten güçlü Türkiye noktasında üreten güçlü öğrencilerin yetişmesi hedefiyle yapıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.