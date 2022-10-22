Bursa'da aç kalan domuzlar şehre indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.

Domuz sürüsü, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde görüldü. Aç kalan ve yemek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü, çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Yavruların da olduğu domuzları gören vatandaşlar cep telefonu kamerasına sarıldı. Korkusuzca sürünün yakınına kadar giden vatandaşlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.