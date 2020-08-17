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Bursa'da "Açıkhava Tiyatro Günleri" başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ile Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından düzenlenen "Açıkhava Tiyatro Günleri", 21-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ile Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından düzenlenen "Açıkhava Tiyatro Günleri", 21-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, Süt Kardeşler, Ağustos Böceği ve Karınca, Çocuk Oyuncağı, Hayalet Kumpanya, Cimri, Kürklü Venüs ve Bir Baba Hamlet, Biraderler Cabaret, Tartuffe, Benimle Delirir Misin? oyunları izleyiciyle buluşacak.


Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının en üst seviyede tutulacağı etkinlikte, hem yetişkin hem de çocukların izleyebileceği oyunlara yer verilecek.


Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Özer Matlı, düzenledikleri etkinliklerle bursalıların pandemi sürecinde kültür ve sanata olan hasretini gidermeyi amaçladıklarını söyledi.


Bursalı tiyatroseverlerin uzun zamandır bekledikleri oyunların sahneleneceğini anlatan Matlı, "Pandemi kuralları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesine göre koltuk kapasitesini yüzde 60'a düşürdük ve tüm önlemleri aldık. Tüm vatandaşları gönül rahatlığıyla 21 Ağustos'ta başlayacak tiyatro günlerine davet ediyoruz."dedi.


Etkinliğin biletleri "bursakultur.com" adresinden ve Tayyare Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilecek.


21Ağustos Süt Kardeşler


23 Ağustos Ağustos ve Karınca


24 Ağustos Çocuk Oyuncağı


25 Ağustos Hayalet Kumpanya


26 Ağustos Cimri


27 Ağustos Kürklü Venüs


28 Ağustos Bir Baba Hamlet


29 Ağustos Biraderler cabaret


30 Ağustos Tartuffe


31 Ağustos Benimle Delirir misin

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