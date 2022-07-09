Bursa'da acil servislerde acemi kasap yoğunluğu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisleri doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bir vatandaşın ise büyükbaş kurbanın üzerine düşmesi sonucu bacağı kırıldı.