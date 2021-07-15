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Bursa'da adım adım doğa keşfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi nedeniyle kısa süre sekteye uğrayan ‘Adım adım doğa’ projesi, doğa severleri turizm yürüyüşünde buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi nedeniyle kısa süre sekteye uğrayan ‘Adım adım doğa' projesi, doğa severleri turizm yürüyüşünde buluşturdu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa' projesi kapsamında Uludağ eteklerinin eşsiz güzellikleri doğa severler tarafından yeniden keşfedildi. Turizm yürüyüşüne katılan doğa severler Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü ve Kaplıkaya parkurunu tamamlayarak 14 kilometre mesafe kat ettiler. Doğa turizmini tanıtmak, canlandırmak ve doğayı korumaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik her ay farklı rotalar ve farklı güzergahlarda doğa severleri buluşturmaya devam edecek.

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