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Bursa'da ağaç altına atılmış bebek cesedi bulundu

Bursa’da ormanlık alanda bir ağacın altına atılmış bebek cesedi bulundu.

Bursa'da ormanlık alanda bir ağacın altına atılmış bebek cesedi bulundu.


Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Ormanlar caddesi üzerindeki ormanlık alanda, çobanlık yapan bir kişi ağaç dibindeki siyah çöp poşeti içinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Yeni doğduğu anlaşılan bebek cesediyle ilgili ekipler soruşturma başlattı. Bebeğin cansız bedeni asıl ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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