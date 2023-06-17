İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da ağaçlar devrildi, otoparklar şelaleye, yollar göle döndü

Bursa’da sağanak hayatı felç ederken otoparklar şelaleye, yollar göle döndü.

Bursa'da sağanak hayatı felç ederken otoparklar şelaleye, yollar göle döndü. Fırtınada ağaçlar devrildi, alışveriş merkezlerini su bastı.



Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kenttin bir çok noktasında etkisini gösteren yağış, şehir merkezinde hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur, Korupark AVM'de otoparkı şelaleye çevirdi. Suryapı AVM'de ise su baskınları yaşandı. Anayollarda ise sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Kentin başka bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.

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