Bursa'da ağzını bantladıkları şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

Bursa'da yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış vaziyette bir erkek cesedi bulundu .

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesedin birkaç günlük olduğu üzerinde duruluyor

Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi. Cesedin çürümeye başladığı, başka bir yerde öldürüldükten sonra buraya getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı.