Bursa'da ‘Ahilik Kültürü' yaşatılıyor

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13'üncü yüzyılda görülmeye başlayan esnaf dayanışma teşkilatı Ahilik, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplumun yakınlaşmasında ahilik kültürünün önemli bir altyapı oluşturduğunu söyledi.

Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Tarihi belediye binasındaki ziyarette konuşan Başkan Alinur Aktaş, Ahilik Haftası'nın tüm esnafa hayırlar getirmesini ve kazançlarına bereket katmasını diledi. Ahiliğin bir kültür, yenilik ve güzellik hareketi olarak Rönesans niteliğini taşıdığını söyleyen Başkan Aktaş, ahilik değerlerinin toplumun yakınlaşmasında önemli altyapı oluşturduğunu belirtti. Ahilik kültürü içerisindeki dostluk ve kardeşlik, birlik ve beraberlik, vatana bağlılık, hakka ve hukuka riayet, helal kazanç, komşuyu düşünmek, müşteriye yanlışta bulunmamak, hakkı gözetmek ve bir işi en iyi şekilde yapmak kavramlarının har zaman önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ahiliğin Türk Medeniyeti'nin dünyaya bir hediyesi olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş, “Son yıllarda kültür değişmiş olsa da bu tür programlarla geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmış oluyoruz. Elbette gelişeceğiz, büyük şirketler kuracağız, ihracat hamleleri yapacağız, kurumsallaşacağız ama ahilik kültüründen de uzaklaşmayacağız. Bursa olarak ahilik kültürünü dolu dolu yaşayan bir şehiriz. Hanlar bölgesi bu konuda iyi bir örnektir. Ahilik Haftası'nda çeşitli programlar düzenleyen Ticaret İl Müdürlüğü'ne ve BESOB'a teşekkür ediyorum” dedi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, 12-18 Eylül Ahilik Haftası'nı çeşitli programlarla kutladıklarını, bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ettiklerini söyledi. Ahiliğin bir eğitim ve kültür meselesi olduğunun altını çizen Bilgit, “Esnafımız yıllar önce ahilik adı altında örgütlenmiş. Bugün de esnaf birlikleri, esnaf odaları, federasyonlar şeklinde yoluna devam etmektedir. Ahi Evran, Kırşehir'de dericilik yaparak yaşamını sürdürmüştür. Ahilik o gün için etkin halde ve devlet yönetiminde faaliyetlerini sürdürmüştür. Bugün ise sivil toplum kuruluşu olarak yerini almıştır” diye konuştu.

Ziyarette; ‘Yılın Ahilik Üstadı' seçilen ve pastacılık mesleğine 55 yılını veren Numan Asta'ya, ‘Yılın Kalfası' seçilen ve mesleğinde başarı gösterip usta olma yolunda ilerleyen erkek kuaförü Furkan Işık'a, ‘Yılın Çırağı' seçilen ve oto mekanik tamir işinde ilerleme gösteren Mehmet Can Yağmur'a plaketleri, Başkan Alinur Aktaş ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ticaret İl Müdürü Aslanlar ve BESOB Başkanı Bilgit de günün anısına Başkan Aktaş'a çiçek verdi.