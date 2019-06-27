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Bursa'da ahırda çıkan yangında 10 ton buğday kül oldu

Bursa’da büyükbaş hayvanların kaldığı ahırda çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Bursa'da büyükbaş hayvanların kaldığı ahırda çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangında hayvanlar telef olmazken, 300 balya saman ve 10 ton buğday kül oldu.



Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde büyükbaş hayvan damında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 40 büyükbaş hayvanın da bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.


Sabahattin Karanfil'e (57) ait hayvan damının deposunda bulunan 300 balya saman ve 10 ton buğday kül olurken çeşitli tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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