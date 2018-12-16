Bursa'da ahşap ev alev alev yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alev alev yanan ahşap ev küle döndü. Olay yerinde inceleme yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, evi yanan adama tadilat sözü verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi alt sokakta gece saatlerinde Ahmet Koç'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alabildi. Alev alev yanan ev dakikalar içerisinde küle döndü. Yangının ardından Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz olay yerinde incelemelerde bulundu. Evi yanan Ahmet Koç'u ziyaret eden Yılmaz, acılı adama evinin tadilatını yapacaklarının sözünü verdi.

Olayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı.