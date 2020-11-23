Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa'da ahşap ev ısınmak için içeri giren şahsın dikkatsizliği sonrası alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler mahallesi 3. Akbulut sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ahşap binaya ısınmak için giren kişilerin yaktığı ateş sonucu ahşap ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 9 dakikada gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 3 itfaiye ekibi alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın ekiplerin yarım saatlik müdahalesi sonucu tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.