Bursa'da aile faciası, kızını ve karısını öldürüp intihar etti

Bursa'da cinnet getirdiği öne sürülen inşaatçı, karısını ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getirdiği öne sürülen inşaat işçisi İhsan M.(51), evin yatak odasında kızı ve karısına pompalı tüfekle ateş etti. Kızı Nazlı M.(19) olay yerinde hayatını kaybetti. Karısı Pakize M.(43) ise ağır yaralandı. Ailesini katleden İhsan M., olay sonrası tüfeği başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti. Mahalle sakinleri silah sesinden sonra 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri eve kapıyı kırarak girebildi. Ağır yaralanan Pakize M., olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.