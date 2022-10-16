Bursa'da aile içi şiddet oalyına müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da aile içi şiddet olayına müdahale ederken, yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş için Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddet Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Sami Altıntaş, 14 Ekim Cuma günü aile içi şiddetten aranması olan şahsın eşini balkondan atacağı ihbarı üzerine şüpheliyi bulunduğu binada yakalamaya çalışırken yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Altıntaş için Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende ailesi ve görev yaptığı mesai arkadaşları göz yaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Firdevs Altıntaş'ın da komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

Törenin ardından şehidin naaşı, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi Göktepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.