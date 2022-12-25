Bursa'da Aile Okulu'na katılan veliler sertifikalarını aldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi çerçevesinde velilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Aile Okulu Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimlere katılarak belge almaya hak kazanan velilere yönelik Nilüferköy Köy Yaşam Merkezinde düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Bursa'da Aile Okulu Projesi çerçevesinde çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Çocuklarımız ailelerimizin bizlere birer emaneti. Biz de bu emanete layığıyla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi de Aile Okulu Projesi çerçevesinde ailelerimizle de bir araya geliyoruz. Onlara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Ailelerimizin çocuklarıyla ilgili konularda farkındalıklarını ve bilinç düzeyini artırmak inanıyorum ki çocuklarımızın çok daha sağlıklı yetişmesine imkan sağlayacak. Çocuklarımızın hem daha iyi yetişmesi hem de ailelerimizin farkındalığının artırılması için Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu aile eğitimleri, halk eğitim merkezleri tarafından yetiştirdiğimiz kıymetli öğretmenlerimizce Bursa'da başarıyla uygulanıyor.” dedi.

"Aile Okulumuzla, Bursa'da 51 Bin 900 velimize ulaştık"

Bursa'da gerçekleştirilen veli eğitimlerinin artarak devam ettiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Aile Eğitimleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği söz 1 milyon velimize ulaşmaktı. Bu hedefe de ulaşılmış oldu. Türkiye'deki bütün hedeflere ulaşma noktasında Bursa'mızın azami bir gayreti var. Bursa olarak aile eğitimlerine Ekim ayı itibariyle dâhil olsak da kursiyerlerimizin iyi bir şekilde yetiştirilmesi için çok iyi bir zemin hazırladık. Aile Eğitimleri çerçevesinde çok önemli eğitici eğitimleri verdik ve bugün itibariyle 51 bin 900 velimize ulaşarak 1 milyonun içinde biz de varız dedik. Hayat boyu öğrenme alanında öne çıkan çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede geçen yıl yaklaşık 120 binin üzerinde kursiyere eğitim vermişken bu yıl 500 binin üzerinde kursiyerimize eğitim verdik. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailelerimize, anne ve babalarımıza yönelik eğitimler düzenlemek onlara bu konuda imkan sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kurslarımıza gelerek eğitimlerimize katılan her şeyden de öte kendini önemseyen tüm velilerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.