Bursa'da akıl almaz kaza

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde giden taksiye yandan çarpınca taksi takla attı. Taksi metrelerce sürüklenirken kazada takside bulunanlar ise yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde giden taksiye yan tarafından çarpınca taksi takla attı. Takla atan takside bir yolcu ve sürücü yaralandı. Otomobilde bulunan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer sürücülerin yardımıyla takla atan taksiden sürücü ve yolcu çıkarıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise arkasından gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza yüzünden Bursa-Mudanya yolu Mudanya gidiş istikametinde trafik durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik açıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.