Bursa'da akıl almaz olayda, köprüden atlayan kişi otomobilin üzerine düştü: 3 yaralı

Bursa'da köprüden atlayan kişi seyir halindeki otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi. Feci olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Karabügül (38), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı köprüden atladı. O sırada köprünün altında iş arkadaşı İlhan Nitelik (48) ile birlikte seyir halinde olan Şefik Gülmez (48) idaresindeki 16 LBK 01 plakalı otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi. Diğer sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Şefik Gülmez ve köprüden otomobilin üstüne düşen Karabügül, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Nitelik kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İsmet Karabügül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmemesi ve olay anında araç yoğunluğunun düşük olması daha büyük bir felaketin yaşanmasını engelledi.

Yaşanan olayda aracın içinde bulunan ve kazayı hafif yaralanarak atlatan Şefik Gülmez, "Biz köprünün altından araçla geçerken aşağı biri atladı ve bizim bulunduğumuz otomobilin üzerine düştü. Atlayan adam intihar mı etmek istiyordu yoksa başka bir nedenle mi atladı bilemiyorum" dedi.

Kazayı duyan ve olay yerine koşan Recep Bakırcı, "Caminin altında oturup çay içiyorduk. Fren sesi duyduk. Koşarak olay yerine geldik. 3 kişinin yaralandığını gördük. Köprüden bir vatandaşın aracın üzerine düştüğü bilgisini aldık. Daha sonra yaralıları hastaneye götürdüler ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.